Mobilità in deroga per l’ex Ittierre, in corso le procedure per il pagamento

In seguito ad alcuni chiarimenti chiesti in merito al pagamento della mobilità in deroga destinata – fra gli altri – anche ai lavoratori della ex Ittierre, l’assessore alle Politiche del Lavoro della Regione Molise precisa che sarà sua cura comunicare e in tempi rapidi, le procedure in corso step by step.

“Le due tecnostrutture di Inps e Regione – spiega infatti l’assessore Filomena Calenda – stanno presidiando senza riscontrare criticità tutte le operazioni previste per il pagamento delle mensilità di mobilità in deroga per i lavoratori dell’area di crisi industriale complessa”.

Pertanto, conclude e assicura l’assessore Calenda: “Stiamo facendo il possibile per accelerare le procedure di pagamento e al riguardo si è in attesa di ricevere le comunicazioni utili da parte della struttura nazionale dell’Inps. Colgo l’occasione per ricordare che sempre grazie alla proficua collaborazione fra Inps e Regione si è già proceduto ai pagamenti per i Lud”.