Mobilità in deroga per aziende con sede nell’area di crisi industriale complessa

«Ad intervenute richieste di informazione – si legge in una nota a firma della segreteria dell’assessore regionale Luigi Mazzuto – si porta a conoscenza che, terminato l’iter di verifica delle domande pervenute, con comunicazione prot. 61864/2020 della competente struttura amministrativa regionale, è stato formalizzato alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’inoltro dell’elenco dei potenziali beneficiari di un ulteriore periodo di trattamento di mobilità in deroga, elaborato all’esito dell’esame istruttorio delle istanze pervenute in esito all’Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 7172 del 18 dicembre 2019. Con la citata comunicazione, inviata ai sensi della Circolare ministeriale n. 13 del 27 giugno 2017, si è altresì dato atto, in merito alla copertura dei costi, che in aggiunta alla specifica assegnazione finanziaria dedicata di euro 1.500.000,00 (di cui alla normativa speciale, art. 10 del D.L. 3 settembre 2019), sussiste una disponibilità residuale e aggiuntiva di circa € 803.000,00, derivanti dalle risorse assegnate con precedente Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 16 del 29 aprile 2019, per un valore complessivo di circa € 2.303.000,00. A seguito delle valutazioni di competenza del MLPS e della formalizzazione dell’occorrente autorizzazione, si provvederà alle operazioni regionali di decretazione e di trasmissione dei dati all’INPS, tramite il Sistema Informativo Percettori, per le conseguenti liquidazioni in favore dei beneficiari individuati».