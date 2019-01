Mobilità in deroga, ex Ittierre: «Pronti alle barricate se necessario»

REDAZIONE

Pronti a portare la protesta a Campobasso, dinanzi agli uffici del Consiglio Regionale e al tribunale di Isernia. Questa la decisione presa nel corso dell’assemblea del Comitato “Lavoro e Dignità” tenutasi questo pomeriggio presso il dopolavoro ferroviario. Comitato composto per lo più da ex lavoratori Ittierre ancora in attesa del pagamento della mobilità in deroga. I dettagli nell’intervista del portavoce Emilio Izzo.