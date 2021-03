Mobilità e traffico, il caso viale Elena: un cambiamento che continua a generare critiche. Dal Pd: “Chiederemo commissione”

Partì come sperimentazione per due mesi, poi l’amministrazione decise di proseguire nella direzione del cambiamento. Il cambio del senso di marcia su viale Elena (si può arrivare dal semaforo del Roxy per immettersi su via Scatolone ndr) continua però a far discutere. Diversi cittadini lamentano problemi riguardanti parcheggi privi di segnaletica subito dopo l’immissione, nonchè una situazione di pericolo quando si giunge sulla discesa di via Scardocchia. Effetti, va detto, resi blandi dallo scarso flusso veicolare più recente dovuto alle restrizioni, ma che potrebbe ripresentarsi nel giro di poche settimane. Il Pd, non è un mistero, bocciò sonoramente la sperimentazione chiedendo il ripristino immediato del vecchio modello: il Consiglio respinse, confermando la linea precedentemente avviata.

“A nostro avviso – ha spiegato il capogruppo dem Giose Trivisonno – una sperimentazione, fatta in questo periodo, è del tutto inutile. A questo aggiungiamo che il cambiamento, così come è stato proposto, fu già testato 15 anni fa, con risultati alquanto deludenti. All’epoca si decise di tornare indietro per un motivo ben preciso: non funzionava”. Nelle prossime settimane i consiglieri del Partito Democratico dovrebbero chiedere una commissione specifica sul tema, per chiedere una sorta di bilancio a distanza di mesi e per ampliare il discorso al Pums e alle sue possibilità.

“Crediamo nel Pums e nelle soluzioni d’insieme ad esso collegate – aggiunge Trivisonno – ciò che non ci convince sono le sperimentazioni isolate che prescindono da una riorganizzazione globale dei flussi veicolari. Chiederemo una commissione per discuterne e capire gli obiettivi raggiunti dall’amministrazione con questa rivoluzione singola su viale Elena, che a nostro avviso ha prodotto scarsi risultati”. le.l.