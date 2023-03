Mobilità cittadina, un Consiglio ‘allargato’ a tecnici, associazioni e ordini professionali

La seduta è in programma il prossimo lunedì, 13 marzo. Per partecipare e chiedere di intervenire sui due argomenti all’ordine del giorno (Pums e Pgtu) è necessario presentare la propria ‘candidatura‘

Il presidente del Consiglio Comunale di Campobasso, Antonio Guglielmi, dopo la conferenza dei Capigruppo del 2 marzo scorso, ha provveduto a calendarizzare una prossima seduta monotematica del Consiglio Comunale, per il 13 marzo 2023, incentrata sul documento di programmazione strategico “PUMS” e “PGTU”, strumenti che hanno il delicato compito di soddisfare i bisogni di mobilità degli individui (Cittadini e fruitori della nostra Città) al fine di migliorarne la qualità della vita.

“Come da prassi della corrente consiliatura, – ha fatto sapere Guglielmi – nell’intento di stimolare un articolato dibattito sul tema oggetto del monotematico, la partecipazione all’incontro è estesa – oltre che ai progettisti PUMS e al Dirigente alla Mobilità – agli Ordini Professionali di categoria, alle Associazioni di quartiere e a quelle ambientaliste, alla Camera di Commercio e, in genere, agli enti che abbiano un interesse diretto e immediato sull’argomento trattato, che potranno intervenire con un proprio rappresentante preventivamente accreditato presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio comunale.

Al fine di consentire l’organizzazione della successione degli interventi e dei relativi tempi, definiti in relazione al numero di iscrizioni, – ha spiegato il presidente Guglielmi – ciascun Ente potrà comunicare il nominativo del proprio delegato entro l’orario di inizio della seduta, qualora intenda partecipare in presenza, ovvero entro e non oltre la serata di giovedì 9 marzo qualora preferisca la modalità remota. In questo ultimo caso è necessario fornire, oltre alle generalità e all’indicazione dell’Ente rappresentato, una casella di posta elettronica personale alla quale saranno inviate le credenziali di accesso alla piattaforma.

La richiesta di prenotazione dell’intervento può essere inoltrata alla casella di posta elettronica della Segreteria della Presidenza del Consiglio comunale, segreteria.presidenza@comune.it,o, telefonicamente, al numero 0874 405 570.”

Alla riunione del Consiglio monotematico del prossimo 13 marzo 2023 si può assistere in aula ovvero in diretta streaming al seguente indirizzo: https://campobasso.civicam.it.

Per eventuali richieste o chiarimenti è possibile contattare la Segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale.