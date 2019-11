Mobbing in Comune, c’è l’esposto alla Procura e alla Corte dei Conti

Sotto la lente il caso dell’ex responsabile della Polizia Municipale di Isernia dopo la sentenza della Corte di Appello di Campobasso

Un esposto ben dettagliato alla Procura generale della Corte dei Conti perché accerti «se vi siano responsabilità per danno erariale da parte dei singoli esponenti dei vertici comunali dell’epoca così da far risarcire il Comune di Isernia». E’ quello che è stato prodotto dal dipendente sostenuto dalle associazioni Fiadel provinciale di Isernia, Associazione contro Illegalità e Mafia Caponnetto e Partito Comunista dei Lavoratori di Isernia. Sotto la lente è andata a finire la sentenza della Corte di Appello di Campobasso «divenuta irrevocabile» che dispone il risarcimento da parte del Comune di Isernia all’ex responsabile del servizio di Polizia Municipale, «della somma di Euro 73.483,80, incluse le spese legali, per aver condotto una illecita attività di mobbing nei confronti del lavoratore negli anni tra il 2002 ed il 2010, cioè sotto la gestione della Giunta Melogli, nella quale per un certo periodo figurava anche il membro giuntale tale Castiello Giulio, poi trombato alle elezioni, fu reinserito con la nomina di Dirigente senza concorso da parte dello stesso Melogli. Orbene, abbiamo ritenuto che non sia giusto far ricadere sulla collettività tale risarcimento, per cui abbiamo sostenuto il dipendente danneggiato nel produrre esposto ben dettagliato ed argomentato alla Procura Generale della Corte dei Conti perché accerti se vi siano responsabilità per danno erariale da parte dei singoli esponenti dei vertici comunali dell’epoca, così da far risarcire il Comune di Isernia della predetta somma che ha dovuto esborsare a causa delle dette condotte illecite. Sulla stessa vicenda è stata informata anche la Procura della Repubblica di Isernia per gli eventuali aspetti penali, che, se del caso, il Comune potrà costituirsi parte lesa unitamente al dipendente mobbizzato. Ovviamente saranno i suddetti organi aditi a verificare la sussistenza delle responsabilità individuali dei vertici comunali dell’epoca, fermo restando che è stata comunque definitivamente accertata la persistente attività vessatoria di MOBBING condotta per anni contro il dipendente scomodo per il potere comunale dell’epoca. Lasciamo alla popolazione locale ogni giudizio su tale vicenda sul piano etico e sociale».