Mo Swing, il divertimento scende in pista

Grande successo per l’iniziativa Mo Swing proposta lo scorso week end a Campobasso.

Una street parade originale e frizzante ha coinvolto le strade del centro incuriosendo i passanti con i suoi ritmi retrò. Un viaggio verso il passato, con abiti vintage e sgambettate da grandi sale da ballo. Sentita la partecipazione degli ospiti che sono stati coinvolti, nella continuazione di serata al Coriolis by Eden, in una prima lezione di ballo Swing accompagnati da Mary G & the Lowfield Band e dagli spettacolari dj Big Mama e Big Daddy.

Appresi i passi base, la pista si è accesa nella piacevole atmosfera anni ’30 che ha lasciato tutti romanticamente avvolti nella magia di un vecchio film.

Si ringrazia Il Quotidiano del Molise, partner nella comunicazione, e lo sponsor Enoteca Cefalo.