Mitologia spicciola

“Alesia ed i suoi compagni di viaggio”sono sempre ben lieti di ospitare nella rubrica settimanale gli scritti interessanti ed originali del caro amico Leonardo, accompagnati dal contributo del giovane artista Alberto, che ringraziano di cuore

di Leonardo Lavacchi*

Antonio aveva due grandi amori: la moto di grossa cilindrata e la caccia al cinghiale; un amore questo a forma di ombrello, sotto il quale erano accolti una serie di fucili, dalla doppietta che fu del nonno al moderno semiautomatico, un lungo coltello per scuoiare e sezionare la preda, gli scarponi anfibi e due segugi, impareggiabili per fiuto tenacia e coraggio, che ricambiavano, essi almeno, l’affetto del padrone. Antonio esibiva orgogliosamente tutto ciò che amava e gli apparteneva, vizio non insolito in un piccolo borgo.

Il terzo grande amore fu Cecilia. Era la fine di giugno quando al bar qualcuno parlò di una bella ragazza che villeggiava in un paesino poco distante. La sera stessa Antonio inforcò la moto e fece il suo ingresso reboante nella piazza, fermandosi davanti alla veranda del caffè dove vide la nuova arrivata, in evidenza nel gruppo dei giovani del posto ai quali si era unita. Il centauro faceva assegnamento, con il conforto di esperienze positive, sul rombo del motore che annunciava il suo arrivo e sui folti capelli biondi che lasciava ondeggiare nel togliersi il casco. Si unì al gruppo e si mostrò con tutti brillante e disinvolto, educato e cortese con Cecilia, alla quale rivolse poche parole e molte occhiate. Poi, quando lei espresse l’intenzione di andare a visitare una famosa abbazia della zona, si offrì di accompagnarla: il giorno dopo, sabato, lui era libero. Fu una splendida giornata, giacché il sole, curioso di quell’incontro, non ne volle perdere un solo attimo. Dopo l’abbazia una passeggiata per prati fioriti e ameni sentieri, dove due giovani piacenti trovano naturale e spontaneo baciarsi, e carezzarsi, e lasciarsi andare al desiderio in un lungo abbraccio esaltante. Per dirlo con le parole di un Grande, due settimane dopo erano amanti da quindici giorni.

A venticinque anni si può ignorare che non è il caso di innamorarsi di una villeggiante, e Antonio ci finì dentro con tutte le scarpe, secondo il commento ridente della nonna. Cecilia era bella, intelligente, simpatica, e inoltre disinibita nell’intimità, qualità che l’uomo solitamente depreca nella donna e apprezza invece quando è convinto di esserne l’ispiratore esclusivo. Unica ombra, la strana devozione di Cecilia, quasi culto sacro, per i cinghiali, ispirata forse dal ruolo di avversari spesso trionfanti del dio o dell’eroe di turno che è a loro assegnato nella mitologia di popoli diversi. Però non era animalista, né vegetariana, ed era invece tollerante, cosicché bastava per evitare conflitti che lui facesse a meno di vantarsi delle imprese venatorie: il che non gli costava poco, ma ne valeva la pena. Insomma lei era un vero gioiello, e come i gioielli acquistano significato quando ci si adorna e qualcuno li può ammirare, così Antonio si dava cura di comparire ovunque insieme a lei, tanto che anche ai genitori e alla nonna la volle far conoscere. Cecilia, un po’ stupita, più concentrata nei suoi studi letterari – mancava per la laurea solo la tesi alla quale si stava dedicando – che nella valutazione di quanto stava accadendo, trovava tutto molto divertente. Del resto, mai si parlò di fidanzamento – termine ormai fuori corso – o di legami esclusivi e duraturi, né pareva necessario, essendo ovvie la serietà e la saldezza della loro unione.

L’ovvietà non è un concetto univoco, bensì relativo e personale, come a proprie spese fu costretto Antonio a constatare. L’estate volgendo al termine e con essa le vacanze e la stesura della tesi, Cecilia si apprestava a partire. Irremovibile, alle proposte insistenti di Antonio rispondeva esprimendo la sua enorme gratitudine, a lui e al fato, per le meravigliose giornate trascorse insieme, ma era tempo di tornare al suo mondo, agli amici, all’università con la discussione della tesi e un tirocinio post laurea all’estero già assegnato: di impegni per il futuro neanche parlarne. C’è chi mostra cotanta fermezza solo dopo la partenza, ma Cecilia era ingenua onesta e coraggiosa. Persa ogni speranza, Antonio le disse addio furioso, ingiuriandola – la disinibizione a quel punto non era più un pregio – ma poi cadde in uno stato di cupa prostrazione. Si figurava gli scherni degli amici davanti ai quali aveva ostentato la sua conquista, e la delusione dei genitori – per non parlare della nonna – che suggestionati da tanto entusiasmo si aspettavano un prossimo matrimonio, amplificando con tali fosche prospettive il dolore autentico per la perdita dell’amata. Eppoi la rabbia, la rabbia di essere stato per lei un semplice giocattolo, più o meno lo stesso che erano state per lui le ragazze illuse dei suoi anteriori approcci fugaci. La vigilia della partenza di Cecilia, quando era divenuta insopportabile l’angoscia, la chiamò, le chiese scusa, le propose una serata da passare insieme, sì, certo, l’ultima. Malgrado fosse indaffarata con i bagagli, lei acconsentì.

Il maresciallo Libordi, comandante della locale stazione dei Carabinieri, esigeva la stretta osservanza della legge, ma riteneva opportuno che la norma giuridica fosse sottoposta al vaglio del buon senso prima di divenire applicabile. Epperò, se qualche motociclista, Antonio per esempio, era solito affrontare con prudenza e rispetto l’attraversamento dei centri abitati e i percorsi accidentati o di traffico intenso, si poteva chiudere un occhio sulle sgassate oltre i limiti nelle strade diritte e sgombre. Fu grande il suo sgomento quando, all’imbrunire, Antonio fu trovato esanime proprio in mezzo a un rettifilo, con la moto schiantata contro un albero sul bordo della strada. Il Libordi seguì le tracce di sangue che si inoltravano nel boschetto, e dopo una ventina di passi il magnifico esemplare di Sus scrofa maschio che lì si era trascinato a morire gli svelò la dinamica dell’incidente. Restò perplesso nel notare che il giovane aveva con sé il coltellaccio che gli serviva per la caccia, e più ancora quando risultò che prima di partire aveva sgozzato i cani dei quali andava tanto fiero. Ma poi seppe da Cecilia che con lei si sarebbe dovuto incontrare per una serata d’addio, e comprese quanto provvidenziale fosse stato lo scontro con il verro.

Cecilia pianse a lungo, anche per Antonio.

Le immagini di questo articolo sono state create e donate da Alberto Lavacchi Nicolàs.

*Leonardo Lavacchi

pensionato, lessicografo, grammatico e traduttore (per ex professione), letterato (per passione), narratore (per ossessione). È autore di romanzi e racconti poco letti. Ciò che pretende da un racconto, al limite anche da un romanzo, è che sia degna cornice di qualche bella frase.