Miti e sogni raccontati tra bar e social

GENNARO VENTRESCA

La scrittura, il mio rifugio. Mi sentirei perduto senza il mio Samsung. Sono lontani i tempi della cara Lettera 22, col nastro rosso e blu che ti sporcava le mani. Ma era bello anche allora, scrivere della nostra squadra. Ero giovane e la giovinezza ti fa sentire pieno di energia. Correvo da un capo all’altro del paese, per stare accanto ai nostri ragazzi. Li seguii persino in Inghilterra, per il neonato torneo anglo-italiano. Indimenticabile il viaggio in Canada, nell’altro Molise che conobbi in quei dieci giorni vissuti tra i molisani che parlavano solo il dialetto.

***

Non so se ce la farò a rivivere con i nostri colori le gioie del passato. In questa tormentata regione, a ben pensare, abbiamo vissuto straordinari momenti di aggregazione sportiva. Davanti al Cafè do Brazil e al Bar Centrale ci siamo scafati, prima da uditori e poi tenendo dotte lezioni di calci d’angolo, mentre l’occhio, furtivo, si poggiava sui fianchi rotondi e i seni opulenti delle ragazze che ci piacevano, mentre sfilavano sui loro tacchi a spillo sul marciapiedi alberati.

***

Quando prendeva la parola il professor Adolfo Colagiovanni calava il silenzio. Gli facevamo la ruota con le nostre sagome e lui, mentre lanciava volute di fumo profumato dal suo bocchino di osso, ci deliziava con la parlata forbita e i richiami di greco e latino. Com’era bello il nostro vecchio presidente, ben rasato, coi baffi curati dalle mani di Emilio Brienza, l’abito di stoffa fresco lana acquistato da Lile e le scarpe bicolori ordinate per lui dai fratelli Gatti.

***

Colpa dei tempi, non solo del virus, che tutto sia cambiato. Dal corso alla tastiera. Così è mutata la scena. Scrivono in tanti sui social, anche chi non ha sferrato neppure quattro calci al pallone. In compenso, i “pianisti” se la cavano bene, con la sintassi e con i documenti scavati chissà dove.

Una volta bisognava ringraziare Lefra per una foto della nostra squadra. Oggi c’è uno staff tecnico del club che segue i rossoblù e in tempo reale diffonde fotogrammi, filmati e cronache. Permettendo a SuperMario, al simpatico Matt Rizzetta e agli amici vicini e lontano di vivere on simbiosi con la nostra squadra.

***

I nostalgici, e tra questi ovviamente ci sono anch’io, ricordano addirittura le figure di secondo e terzo livello degli anni più bui. Guardarsi indietro ti fa sentire più buoni e grati verso chi ha offerto il suo contributo alla causa della nostra società calcistica. Facendo autentiche acrobazie, per reggersi a galla.

***

C’è stato un momento in cui, orfani e disperati, abbiamo visto apporre i lucchetti ai cancelli dello stadio. In quegli anni pieni di tristezza siamo rimasti senza una squadra degna di scomodare un impianto da 25 mila posti, con alti costi di gestione. I tentativi di rilancio vennero affidati all’antistadio, più che sufficiente per ospitare gli inossidabili tifosi che non si sono arresi.

***

Pensierino finale. Prosegue spedita la marcia dei Lupi, verso la categoria maggiore. Ma il cammino è ancora lungo e tortuoso. Quattro punti di vantaggio sul Notaresco sono un buon margine, ma con basse garanzie. Ecco perchè i nostri ragazzi non potranno permettersi di tirare il fiato. Cudini ne è consapevole e, immagino, che avrà capito che allo stato dell’arte la sua squadra non è brillante. Con intelligenza non ne parla, giusto per non far pervenire agli avversari segnali di incoraggiamento.