Misure più stringenti a Campomarino, il sindaco chiude tutto e vieta l’asporto

Si inaspriscono le misure precauzionali messe in atto dal sindaco di Campomarino, Pierdonato Silvestri per cercare di arginare la crescita dei contagi nel paese bassomolisano. Con una nuova ordinanza, infatti, il sindaco ha disposto la chiusura di tutte le attività di ristorazione, bar, pub e circoli – barbieri, parrucchieri ed estetisti ed il divieto assoluto di qualsiasi attività di asporto e consegna a domicilio, presenti sul territorio comunale dal 02.02.2021 al 14.02.2021. È inoltre fatto obbligo per tutti i proprietari e gestori di attività commerciali presenti sul territorio Comunale, di contingentare l’ingresso degli utenti in base alla capienza dell’esercizio con apposito organo di controllo messo a disposizione dall’esercente stesso e previa misurazione della temperatura corporea che deve essere inferiore a 37.5 gradi come da protocollo.