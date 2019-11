Misteriosa scomparsa di Solomon, non dà notizie da sabato

Frenetiche ricerche nelle campagne di Campolieto: casa sua aveva l’ingresso aperto e un vetro rotto della finestra

Sono momenti di grande apprensione quelli che si stanno vivendo in queste ore a Campolieto dove sono in atto le ricerche di un 24enne di nazionalità ghanese (L’ARTICOLO QUI). Si chiama Solomon e da sabato scorso non si hanno più sue notizie, gli amici hanno cercato di contattarlo telefonicamente ma il cellulare del ragazzo risulta staccato o sempre irragiungibile. Solomon era arrivato in Italia con l’ondata degli sbarchi del 2011 e all’eppoca era minorenne. Per lungo tempo era stato ospite della comunità per minori di Campolieto dove, assieme ad altri immigrati, si è integrato benissimo con la popolazione del luogo. Un ragazzo molto religioso e grande lavoratore. Ultimamente pare avesse trovato un impiego a Pescara in un ristorante pizzeria. Nel corso degli anni è riuscito anche a racimolare un discreto gruzzolo per comprare una piccola abitazione proprio a Campolieto. Ed in quella casa è iniziato il giallo della scomparsa, sembra infatti che gli amici, non vedendolo da ore, siano andati a visitarlo ed hanno trovato un vetro rotto della finestra e la porta dell’ingresso aperta. Dettagli che alimentano interrogativi anche angoscianti. Solomon, come detto, era molto benvoluto in paese. Lo stesso sindaco di Campolieto, Annamaria Palmiero, ne parla come di un ragazzo discreto che seguiva sempre le funzioni religiose in chiesa, tanto che qualcuno aveva avanzato l’ipotesi che potesse presto prendere i voti. Alcuni anni fa, grazie ai lavori che svolgeva, è riuscito a raccogliere anche i soldi necessari a far operare la sorella gravemente malata in Ghana. Le ricerche intanto proseguono senza sosta e vengono coordinate dalla Prefettura con l’immbancabile e irrinunciabile ausilio di Carabinieri, vigili del fuoco di Campobasso e operatori del Cnsas.