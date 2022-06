Misteri, Teberino: «Domani il mio cuore batterà più forte degli altri Corpus Domini»

«Beh ci siamo… sentirsi nel giorno del Corpus Domini il PAPA’ dei 57 bambini protagonisti dei Misteri, – ha scritto Giovanni Tiberino – è la cosa più bella ed emozionante che si possa provare. Domani il mio cuore batterà più forte degli altri Corpus Domini, domani sarà un giorno molto particolare e da ricordare, il mio cuore sarà su quei Misteri, per quelle strade a me tanto care, tra la lingua del diavolo e il ventaglio della donzella, tra i palloncini e le bancarelle, tra i portatori, le bande, sentirò le note del Mosè, sarò negli occhi della gente festosa, nei cuori dei bambini emozionati sugli Ingegni e negli abbracci che daremo a tutti coloro a cui vogliamo bene. Domani il mio cuore batterà forte per la mia città, per le persone a me care, per la mia famiglia, nel vedere il sorriso e gli occhi lucidi di mia madre, per i “miei” Misteri e dopo due anni batterà ancora più forte nel risentire il grido “scannétt allért, uno, due e treeeee”

Domani 19 giugno 2022 è Corpus Domini e i Misteri torneranno a sfilare per la città, domani è festa, e alzando lo sguardo verso il cielo, il mio cuore, in silenzio, batterà… Buon CORPUS DOMINI»