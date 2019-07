Misteri sui manifesti, Forza Nuova replica e invece di scusarsi attacca la stampa

REDAZIONE

«In Emilia – Romagna, dopo lo scoppio dell’inchiesta “Angeli e Demoni”, condotta dalla procura di Reggio Emilia, Forza Nuova ha realizzato e rivendicato una serie di blitz davanti alle sedi del Pd. Sulla polemica sorta dal presunto utilizzo di una foto della processione dei Misteri di Campobasso, da parte del partito di estrema destra, è arrivata la replica di Giustino D’Uva, candidato molisano di FN alle scorse elezioni europee: l’intento dell’iniziativa di Forza Nuova era assolutamente lodevole, ovvero condannare fermamente una realtà spaventosa che sta emergendo in Emilia, tanto più perché perpetrata ai danni di inermi bambini. Ad essere coinvolti nella vicenda sono il sindaco del PD di Bibbiano ed i servizi sociali della Val d’Enza; a riprova della ragionevole fondatezza delle accuse il fatto che i presunti colpevoli siano stati arrestati ed il sindaco democratico sospeso dalle sue funzioni. È chiaro, dunque, l’intento dei militanti di Forza Nuova, che, essendo emiliani, ben poco conoscono delle tradizioni del Molise e di Campobasso; volendo loro esclusivamente effigiare un diavolo che brandisce un bambino, e non certamente mancare di rispetto ad un evento religioso evidentemente ignoto agli autori del blitz. Piuttosto, mi pare che la polemica sia del tutto strumentale e imbastita da certa stampa e da una certa fazione politica di sinistra per distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dalla gravità dei fatti denunciati da Forza Nuova. Ovvero un ignobile e raccapricciante disegno, in nome del presunto diritto di coppie omosessuali ad avere figli, volto a privare delle famiglie e dei bambini molto piccoli della dignità che meritano.

Il mio appello, dunque, è ad evitare un’inutile e tendenziosa caccia alle streghe contro un volantino realizzato in assoluta buona fede, che invece qualcuno vorrebbe far passare come più grave dei reati commessi a Bibbiano da parte di una classe politica marcia e vergognosa.Al sindaco di Campobasso ed alla politica molisana, invece, l’invito è a concentrarsi sui problemi seri del Molise, che sta progressivamente sprofondando tra disoccupazione, degrado, immigrazione violenta e sanità al collasso».