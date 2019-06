Misteri, speciale annullo filatelico de L’Immacolata

CAMPOBASSO

In occasione della Sagra dei Misteri 2019, Poste Italiane ha predisposto per domenica 23 giugno, giorno del Corpus Domini, su richiesta dell’Associazione Culturale Filatelica Molisana, uno speciale annullo filatelico celebrativo.

L’effigie dell’annullo si riferisce al settimo Mistero, “L’Immacolata”; come sempre, tutti i 13 Misteri daranno vita alla processione per le strade cittadine sulle macchine denominate Ingegni create nel 1748 dall’artista locale Paolo Saverio Di Zinno.

Per la marcatura dell’annullo, che consentirà di mantenere un duraturo ricordo del suggestivo evento di cultura popolare e religiosa, caratterizzante della città e dell’intero territorio molisano, Poste Italiane ha appositamente allestito un servizio filatelico a carattere temporaneo che sarà attivo domenica in Piazza Vittorio Emanuele (sotto i portici del Palazzo Comunale), dalle ore 9.30 alle 14.00, a disposizione dei convenuti, dei cittadini e degli appassionati collezionisti filatelici.