Misteri, l’ultima volta di Abramo: «Lascio dopo 57 anni». Antonio Iorio: «Un onore far conoscere la nostra tradizione»

Sono tra i personaggi storici e più amati dei Misteri. Antonio Santella, Abramo, e Antonio Iorio, Diavolo di San Michele, non nascondono la propria emozione dopo il ritorno in grande stile degli Ingegni del Di Zinno per le strade di Campobasso. Per Antonio Santella un’emozione maggiore perché è stata la sua ultima apparizione su Abramo, a 80 primavere e dopo 57 anni trascorsi sull’Ingegno, ha deciso che fosse il momento giusto per lasciare.

«Dal 1965 che sto sull’Ingegno e quest’anno è stato l’ultimo, un’emozione grandissima. Ma l’anno prossimo sarò sempre qui – puntualizza – faccio parte della famiglia dei Misteri e il mio posto è qui». Per Antonio Iorio «far conoscere la nostra tradizione ai turisti, per noi campobassani è un onore. Viva Campobasso e viva i Misteri» – ha concluso con orgoglio.