Misteri, “il prossimo anno sarà una grande festa”. Lupi, “prudenza per i festeggiamenti”

L’amarezza per la sfilata mancata, per il secondo anno di fila, ma anche la speranza per l’evento del prossimo anno. Questa mattina, domenica 6 giugno, al Museo dei Misteri, c’è stata comunque una piccola festa. Il sindaco Gravina e l’assessore Paola Felice vedono il bicchiere mezzo pieno e pensano già alla sfilata del prossimo anno.

Poi l’appello alla prudenza per la possibile festa di questo pomeriggio per la promozione del Campobasso.

E ancora la tradizione rispettata con il sindaco che è stato fatto “nero” dai Diavoli.

LE IMMAGINI E LE INTERVISTE AL SINDACO E ALL’ASSESSORE