Misteri, il Diavolo: «Siamo stati inondati dai bambini». La Donzella: «È stato come volare verso il cielo»

E’ da sempre l’Ingegno più caratteristico della sfilata dei Misteri. Ad attirare l’attenzione del popolo sono, ovviamente, Diavolo e Donzella e tutto ciò che rappresentano. A livello sacro, ma anche profano. Il Mistero di Sant’Antonio Abate attira capannelli di curiosi, mamme che vogliono “battezzare” il proprio bambino con il marchio indelebile del Diavolo. E poi il “mistero” della Donzella e la leggenda del sorriso. I fotografi fanno a gara per coglierne espressioni o per immortalare quel sorriso che, anche questa volta, non c’è stato. Come tradizione impone. Il giorno dopo è un coacervo di emozioni quelle che provano Italo, Diavolo storico, e Martina, la Donzella d’annata.

«Non riuscivo a soddisfare tutte le richieste dei bambini – ha detto Italo al nostro microfono – quest’anno il mistero è stato inondato dai più piccoli. Ed è stato bellissimo così.»Ancora emozionata e forse un po’ incredula Martina, la Donzella che ha tenuto testa al Diavolo respingendo ogni tentativo di tentazione. «Ho ancora il cuore colmo di gioia – ha detto – dal momento in cui il mistero si è alzato è stato come volare verso il cielo. Una sensazione magnifica».

Foto: Basso Di Campli