Misteri, Gravina: “Lavoriamo affinché l’edizione del 2020 non salti”

Il punto della situazione con il sindaco di Campobasso: “Due nuovi casi”

L’emergenza Coronavirus è entrata nel vivo in Molise. Abbiamo fatto il punto della situazione con il sindaco di Campobasso Roberto Gravina.

I casi in più rispetto a ieri sono due, anche se uno di questi è residente nel capoluogo ma vive in un paese della provincia.

Il sindaco ha richiamato i cittadini che oggi non sono stati disciplinati ed ha parlato anche del Venerdì Santo e dei Misteri. Per la manifestazione degli Ingegni del Di Zinno, il sindaco ha annunciato che si sta lavorando per fare in modo che l’edizione del 2020 non salti.

