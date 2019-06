Misteri, Gravina dal balcone del Municipio: «Ecco l’appartenenza di una comunità in festa»

CAMPOBASSO

«Campobassani e non, benvenuti alla spettacolare sfilata dei Misteri, dove la fede incontra la tradizione e l’appartenenza di una comunità in festa». Così il neo sindaco Roberto Gravina nel suo discorso dal balcone di Palazzo San Giorgio per la tradizionale benedizione degli Ingegni da parte del vescovo Bregantini.

«Sono proprio i valori della comunanza che oggi, giorno del Corpus Domini, rivivono nella sfilata degli ingegni del Di Zinno, colui che tanto ha dato al Molise e alla nostra città. Una sfilata che fa del Corpus Domini la più grande festa di Campobasso e della sua gente, la stessa gente che anno dopo anno consente agli ingegni di percorrere le strade cittadine: ai portatori ed ai volontari tutti va un sentito ringraziamento mentre ai figuranti, ed ai bambini in particolare, va il nostro più caloroso e fragoroso applauso. Evviva i Misteri, – conclude Gravina – evviva il Di Zinno, evviva Campobasso».