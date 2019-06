Misteri dinanzi al Municipio, primo piano “off limits”. Fasolino: «Non mi hanno lasciato passare»

CAMPOBASSO

«Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione ufficiale sul fatto che i consiglieri comunali eletti non potessero accedere al primo piano del Municipio per seguire la sfilata dei Misteri. Una volta lì mi hanno detto che non avrebbero fatto passare nessuno. Non intendo sollevare alcuna polemica, ci mancherebbe, ma non mi è piaciuto il modo in cui è stata gestita questa situazione». Lo ha detto Carla Fasolino, consigliere comunale di opposizione, eletta nella lista del Popolari per l’Italia a sostegno della candidata sindaco del centrodestra, Maria Domenica D’Alessandro, dopo aver chiesto di assistere al passaggio degli Ingegni e alla benedizione che il vescovo Bregantini avrebbe impartito dal balcone a chiusura della sfilata. Dopo il diniego la consigliera, visibilmente contrariata, ha lasciato l’atrio del Municipio e ha preso posto tra la folla assiepata nella piazza vicina.