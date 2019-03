Misteri, 300 anni Di Zinno: il 7 aprile in diretta su Rai Uno la Santa Messa

CAMPOBASSO

La città di Campobasso in diretta su Rai Uno per la Santa Messa, nell’ambito degli eventi celebrativi il tricentenario della nascita dello scultore campobassano Paolo Saverio Di Zinno (tricentenario nascita 1718 -2018), autore dei 13 “Ingegni”. Ad annunciare l’importante appuntamento, che avrà risonanza anche sulle reti nazionali, l’Arcidiocesi Campobasso – Bojano. La Santa Messa andrà in onda domenica 7 aprile, alle ore 10.55 dalla chiesa di Sant’Antonio di Padova, con la regia di don Michele Totaro, il commento di Elena Bolasco e la direzione di Padre Gianni Epifani Responsabile CEI Sante Messe TV.

Proposta dall’arcidiocesi di Campobasso – Bojano, la Celebrazione Eucaristica sarà presieduta dal Ministro Provinciale Ordine dei Frati Minori fra Alessandro Mastromatteo, mentre l’animazione musicale della liturgia sarà a cura del Coro diocesano diretto dal Maestro don Giuseppe Graziano, direttore dell’Ufficio diocesano di Musica Sacra, con all’organo il Maestro Marco Columbro.

Durante la cartolina di presentazione della città di Campobasso, particolare attenzione sarà riservata ai luoghi di interesse storico culturale e artistico del borgo dove visse ed operò il Di Zinno. Tra questi, la chiesa di San Bartolomeo del XIII sec. in stile romanico, dove è conservata la prima opera scultorea in legno, l’Immacolata, di Paolo Saverio Di Zinno. Nella presentazione, sarà illustrato anche il Museo dei Misteri, diretto dall’Associazione Misteri e Tradizioni, dove sono conservati gli “Ingegni”. Le strutture in ferro battuto che, per la loro particolare lega mai più riprodotta, sostengono i figuranti dei 13 quadri viventi. I “Misteri” della Salvezza, unici nel suo genere – lo ricordiamo – sono già inseriti nel cammino per la candidatura al Patrimonio UNESCO.

Alla celebrazione saranno presenti i fedeli, il Comitato 300 Di Zinno per le Celebrazioni del tricentenario, le comunità della famiglia francescana e le autorità civili e militari.

Il tricentenario della nascita di Paolo Saverio Di Zinno, rappresenta un’occasione unica per far conoscere una delle figure più prestigiose e prolifiche della storia dell’arte molisana. I volti dei suoi Santi e delle sue Madonne morbidamente modellati nel solco del legno si possono osservare nelle nicchie di tantissime chiese del Molise e di quelle confinanti, come autentici “musei itineranti”. Tra gli eventi in programma previsti nel calendario per le celebrazioni dei 300 anni della nascita dello scultore campobassano, la Santa Messa in diretta su Rai Uno rappresenta per la nostra regione un momento centrale per la vita spirituale, devozionale e culturale di tutto il popolo molisano che negli anni ne ha conservato l’identità. La diocesi di Campobasso –Bojano, la società civile, l’ambito formativo delle scuole, le realtà culturali e artistiche del Molise assieme alle associazioni di settore, si sono uniti per un cammino in “stile sinodale” con l’obiettivo comune di riscoprire una figura centrale della nostra storia dell’arte del Settecento. Le sue capacità di composizione plastica con la maestria degli artigiani del metallo di Campobasso che, ancora oggi, sfilano lungo le strade della città in processione, rappresentano e raccontano i Misteri delle Fede.

«I “Misteri” – disse Papa Giovanni Paolo II quando vide per la prima volta gli “Ingegni” – non hanno solo un carattere folcloristico, ma rivestono soprattutto un valore religioso. Infatti, con lo stesso ordine della loro sequenza, invitano a meditare sulla storia della salvezza. Auguro di cuore che queste significative forme di religiosità popolare, sgorgate da comunità ricche di fede, continuino ad essere anche oggi validi strumenti di evangelizzazione. Valgano esse a spingere alla contemplazione ed alla preghiera e suscitino, specialmente nei giovani, lo stesso entusiasmo spirituale delle passate generazioni».