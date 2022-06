Misteri 2022, sale l’attesa tra entusiasmo e novità: sugli Ingegni anche un bimbo ucraino

L’associazione Misteri e Tradizioni, con il suo presidente Liberato Teberino, ha presentato la sfilata di domenica prossima, 19 giugno, al Museo di via Trento. Poche conferme e tanti volti nuovi: la donzella sarà la 32enne Martina Timperio

di Antonio Di Monaco

L’entusiasmo in città e tra gli addetti ai lavori è ormai febbrile per il ritorno della sfilata degli Ingegni del Di Zinno.

L’associazione Misteri e Tradizioni, che festeggia i suoi 25 anni, è in piena attività nel mettere a punto gli ultimi dettagli a poco più di una settimana dalla festa del Corpus Domini. Questa mattina, sabato 11 giugno, al Museo dei Misteri in via Trento, il presidente, l’architetto Liberato Teberino, ha illustrato le novità relative all’edizione 2022.

A cominciare dalla nuova donzella che sarà Martina Timperio, 32 anni, e figlia d’arte in quanto il padre sfilerà anche questo su uno degli Ingegni.

“Quest’anno abbiamo poche conferme e molti volti nuovi – ha spiegato il presidente Tiberino –. Basti pensare che lo scorso 30 maggio si sono presentati 110 bambini e ne sono stati scelti 57, di cui 43 per la prima volta e 16 riserve che il prossimo anno avranno una corsia preferenziale. Ma la novità più rilevante è la presenza di un bambino ucraino a testimonianza del carattere solidale e di apertura al mondo della nostra manifestazione”.

Presente alla cerimonia anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, che ha elogiato “l’impegno di tutti i rappresentanti dell’Associazione Misteri e Tradizioni che, come ogni anno, ha lavorato con la consueta disponibilità in questi mesi, insieme all’amministrazione comunale, siamo pronti per affrontare al meglio ogni particolare in vista di ciò che torneremo a rivivere, con gioia, tra poco più di una settimana. Un in bocca al lupo anche alla Donzella, Martina Timperio, scelta per l’edizione di quest’anno e presentata oggi ufficialmente insieme agli altri personaggi”.

In ultimo in ordine cronologico, ma non certo da ultimo per importanza, è stato scoperto un murales, realizzato da Claudia Romagnoli in arte Croma, figlia di Piero, insegnante di Arte, che abbellirà la casa dei Misteri. “Una visione dal basso dei portatori – si legge nella didascalia dell’opera – protagonisti assoluti della scena. Un ricordo di Birra, il cane che ha sfilato per anni sul Mistero di San Rocco. Uno scenario del centro storico di Campobasso, porta Sant’Antonio Abate. Un piccolo omaggio a Cosmo Teberino che da una finestra, immerso nel buio, fuma la sua ennesima sigaretta guardando i suoi Misteri”.