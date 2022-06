Misteri 2022, l’energia incredibile del “diablo” Pelù trascina Selvapiana

Il “party rumoroso” dei Litfiba infiamma Campobasso con un rock dinamico e sempre fedele a se stesso. Poi l’appello alla pace di Pelù, che prima intona “Bella ciao” seguito a ruota dal pubblico, e poi si rivolge ad Erdogan, Biden e Putin: “Spero che si siedano attorno a un tavolo… E rullino una bella canna”

di Antonio Di Monaco

Pelù, sempre mattatore e grande protagonista del palco da “El diablo” qual è, ha riversato un’energia incredibile nello show a Campobasso nell’area di Selvapiana con Ghigo meno protagonista “scenografico”, ma micidiale alla chitarra. Un party rumoroso quello dei Litfiba, nel segno del rock e dell’energia che due “rocker” over 60 sanno come costruire e porre al pubblico. E il pubblico campobassano ha risposto con partecipazione e trasporto.

“Questo è un omaggio al Molise, una delle terre più belle d’Italia. Ma quando vengo qui, mi sembra di andare all’estero. E’ come in Svizzera… Ciao ragazzacci!”, ha detto Pelù aprendo lo show. Subito dopo, la dedica alla regione che lo ha ospitato con “Tex” che descrive le sofferenze inflitte dai colonizzatori americani nei confronti degli indiani pellerossa in pieno stile rock western/country. E poi, sulla stessa linea, “Sparami” con le parole emblematiche “scusami, il mondo è il gioco dei ricchi, scusami non era un gioco per tutti? Oh no.. Sparami, ma la sostanza non cambierà mai”. Ovazione e pubblico del Selvapiana in delirio per uno dei manifesti rock musicali più belli in assoluto, seguiti da successi travolgenti quali “Cangaceiro”, “Istanbul”, “Terremoto”, “Gioconda” e “Spirito”.

Ma anche in questo live c’è stato tutto il rituale dello spettacolo dei Litfiba: lo “scapezzolamento” su “Regina di cuori”, il microfono che rotea, l’assolo di batteria e di basso; tutto in regole e codici scritti in 40 anni di storia. “Abbiamo battuto il nostro record storico”, ha proclamato Pelù indicando una ragazza bionda tra il pubblico che ha prontamente accettato l’invito. Ma i Litfiba, come al solito, non hanno dimenticato di approfondire temi politici, sociali, storici o anche personali. Pelù, nel suo appello alla pace ha prima intonato “Bella ciao” cantando con il pubblico e poi, rivolto ad Erdogan, Biden e Putin: “Spero che si siedano attorno a un tavolo… E rullino una bella canna”.

Il loro tour sarà anche “L’ultimo girone”, ma non è certo un triste addio, ma una vitale festa celebrativa in cui il coinvolgimento del pubblico è parte stessa dell’evento. I Litfiba con la loro storia e le loro personalità hanno saputo scrivere belle pagine del rock in Italia, un rock “dinamico” e con diverse fasi ma sempre coerente a sé stesso. A chiudere lo show, la celeberrima “El Diablo”, in cui si prende in giro tutto la cattiva morale italiana in tema di rock, come si conviene ad una live rock band di prim’ordine. Essenziale quanto pungente. Anche a Campobasso.