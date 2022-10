Mister Capobianco ospite al terzo Clinic Città di Campobasso organizzato dall’Aiac Molise

Sul tavolo diverse tematiche tra cui metodologie di allenamento, la comunicazione e lo studio degli altri sport che consente di carpire elementi utili per migliorare il proprio e i movimenti dei propri atleti

Si è svolto ieri mattina, venerdì 30 settembre, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Unimol, il terzo Clinic Città di Campobasso patrocinato dall’Aiac Molise, organizzato grazie al lavoro e all’impegno del responsabile regionale per il Calcio a 5, Marco Sanginario, allenatore del Cln Cus Molise, che ha visto in cattedra come relatori il professor Andrea Capobianco, allenatore della Nazionale Femminile di Basket, mister Massimiliano Bellarte, allenatore della Nazionale di Calcio a 5 e della Under 19, e il professor Germano Guerra, padrone di casa, che ha moderato i lavori.

All’incontro di ieri mattina hanno partecipato il presidente regionale dell’Aiac Molise, Stefano Maggiani, il presidente dell’Aiac sezione di Isernia, Massimiliano Matticoli, e il responsabile Aiac professionisti, Mario Cordone.

I lavori sono risultati molto interessanti e le tematiche relative alle metodologie di allenamento, la relazione con l’alteta in ogni sua sfera, la comunicazione, lo studio degli altri sport che consente di carpire elementi utili per migliorare il proprio e i movimenti dei propri atleti, sono state approfondite nell’ambito di un proficuo ed appassionante scambio di idee e di esperienze.

Un incontro davvero importante per chi vuole migliorarsi e vuole interpretare lo sport e non solo il calcio in modo professionale e competente, fondamentale per raggiungere questo obiettivo il proficuo rapporto in essere tra il CUS Molise, l’Unimol e L’Aiac Molise.