“Misero Blu”. 15 immagini rievocative del periodo blu di Picasso

Successo di critica e pubblico a Roma per la mostra della campobassana Anna Di Paola

Sarà possibile visitare, fino al 28 novembre, “Misero Blu”, prima personale dell’artista molisana Anna Di Paola, evento inaugurale della stagione espositiva della MAC (Maja Arte Contemporanea) con sede a Roma.

La mostra, ensemble di 15 ritratti fotografici ispirati ad altrettante opere del Periodo Blu di Picasso, è stata inaugurata il primo ottobre e doveva terminare il 14 novembre, ma il successo di pubblico e critica, nonché l’apprezzamento di amanti dell’arte e collezionisti, ne hanno favorito una proroga fino alla fine del mese.

La giovane fotografa campobassana (classe 1996), laureatasi nel 2019 alla RUFA Rome University of fine Arts, ha già al suo attivo assistenze alla fotografia e alla regia, oltre alla realizzazione di cortometraggi e documentari, ed ha partecipato a numerose mostre collettive, sia in Italia che all’estero.

L’artista milanese Ria Lussi, già docente della Di Paola, ha sostenuto il suo progetto trovando piena condivisione nella gallerista di MAC, Daina Maja Titonel, che a sua volta ha creduto e scommesso su quelle opere, ospitandole negli spazi della Galleria romana di via Monserrato.

L’esposizione è stata arricchita da un catalogo con la recensione di Lorenzo Canova, docente universitario e critico d’arte.

Anna Di Paola, utilizzando come supporto una vecchia carta, rinvenuta quasi per caso, mediante la cianografia, evocativa della monocromia azzurra dei quadri di Picasso, non ha semplicemente “riprodotto” le opere del grande maestro ma, restituendo con grazia ed efficacia il sentimento della povertà e della emarginazione dei quadri, ha fatto riemergere dall’oblio coloro che ne erano stati i modelli, ancora fermi nelle pose che l’autore aveva scelto per loro. Novello demiurgo, ridando vita agli eterni esclusi di un universo marginale, ha realizzato un autentico “prequel”, consentendo a noi contemporanei un affascinate viaggio nel tempo che consentisse di rivivere, in prima persona, i dolori, le sofferenze, le passioni, gli affetti di personaggi non più confinati nel passato, ma incredibilmente attuali. Attuali come i volti delle persone comuni, ma anche amici e familiari, selezionati con la dovuta attenzione per la somiglianza con i dipinti, e sapientemente fotografati, dopo aver ricostruito le scene, con cura dei dettagli, al pari di un set cinematografico.

Con coraggio e non poca spregiudicatezza la Di Paola ha dialogato in modo esplicito con uno dei più famosi pittori del Novecento. Ma lo ha fatto con la dovuta deferenza, rendendogli omaggio con originalità ed estrema intelligenza, fino al suggestivo transfert rappresentato da “Anna”: lei stessa nella posa dell’Autoritratto del 1901.

Attraverso un linguaggio che potrebbe definirsi citazionista, ma contrariamente alla tradizione tutt’altro che rivolto all’arte classica, ha intrapreso un “viaggio a ritroso alle radici della modernità e a uno dei suoi padri più nobili, rievocato nella sua fase più intimista, preparatoria dello slancio alla ricerca del nuovo e di visioni rivoluzionarie destinate a cambiare la storia dell’arte” (Lorenzo Canova).

Pur operando oramai spesso lontano dalla sua terra, Anna Di Paola, non ha rinnegato le sue origini, ricercando tra i conterranei quei volti che le fossero compagni di strada, sostenendola e supportandola, durante tutta la durata del progetto, nato nel 2017 e concretizzatosi nel 2020.

Emblema potrebbe esserne Agostino, che ha “debuttato” nel 2017 in “Orietta e Agostino”, quale alter ego del bimbo di “Madre e figlio saltimbanchi” (1904-1905), per “ritornare” proprio nel 2020, in “Andrea e Agostino”, reinterpretazione di “Due acrobati con cane” (1905).

I suoi protagonisti, quindi, sono stati esclusivamente enigmatici ritratti di molisani che, per il loro essere antichi e severi, “diventano quei silenziosi compagni di vita, che si vorrebbe sempre avere vicino a sé, rari e sinceri come veri amici, come sono i molisani appunto, quando si ha la fortuna di conoscerli e di diventare una di loro” (Ria Lussi)

Paolo Giordano