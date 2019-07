Stretto l’accordo con Mirko Cudini, tecnico marchigiano, per la prossima stagione agonistica 2019/2020. Ex calciatore di Genoa, Salernitana, Ascoli e Torino (con cui ha esordito in Serie A), nella passata stagione ha guidato il Notaresco nel girone F giungendo ad un passo dai playoff. Mirko Cudini verrà presentato a stampa e tifosi alla fine di luglio in una conferenza stampa pre-ritiro.