Miranda si prepara al week end di festa per i camperisti

Dal 18 e 19 dicembre 2021

Sarà un fine settimana ricco di appuntamenti quello programmato a Miranda in provincia di Isernia dall’amministrazione comunale che siglerà l’accordo per entrare a far parte del circuito Comune amico del turismo itinerante.

In collaborazione con Isernia Camper Club, il borgo alle porte di Isernia si prepara ad accogliere decine di camper nell’area attrezzata situata nei pressi del palasport, per dare vita a una due giorni di appuntamenti en plein air.

Si comincerà sabato con l’arrivo dei camper nel camping comunale. Alle 17,30 si svolgerà l’assemblea dell’Isernia Camper Club, diretta dal presidente dell’ente Ivan Perriera. Alle 20,00 avrà inizio la serata con cena e musica presso il palazzetto dello sport. Alle 10,30 di domenica è prevista la cerimonia di consegna dell’attestato di “Comune amico del turismo itinerante”, a seguire una passeggiata nel suggestivo borgo per farne conoscere e apprezzare le peculiarità dai tanti turisti che arriveranno in paese. Alle 13, l’appuntamento è con l’enogastronomia locale, con il pranzo di Natale vero e proprio e la consegna dei regali ai soci.

“Sono davvero molto orgoglioso di dare al nostro camping il lustro che merita – spiega il sindaco Marco Ferrante – è da troppi anni che quell’area è rimasta quasi abbandonata a se stessa. Questo evento vuole essere un’occasione di rilancio definitivo di un servizio al quale non abbiamo dato l’importanza che meritava. Nel prossimo week end arriveranno moltissimi camperisti che avranno modo di conoscere il nostro paese, la natura che ci circonda e tutta la bellezza di cui si può godere, con la speranza che la nostra diventi una destinazione di grande appeal per tutti i viaggiatori che amano il turismo all’aria aperta”.