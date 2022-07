Miracolo della Stampa Sportiva Molisana

di Sergio Genovese

La possibile esclusione del Campobasso dalla Lega Pro ha dato un risultato incontrovertibile: la stampa del Molise ha raggiunto un grado di maturità e di professionalità di un livello oserei dire altissimo. Difronte alla possibile esclusione dal Campionato i vecchi cantori e i loro orchestrali, salvo eccezioni, hanno usato toni bassissimi, alcuni si sono mostrati sorpresi altri addirittura non hanno proferito parola. Dopo averli visti in preda alle convulsioni con le labbra che raffazzonavano il microfono in momenti meno bui, onestamente, il comportamento è una sorpresa superiore a quella racchiusa nella cioccolata dell’uovo di Pasqua. Abbiamo raggiunto la pax, di chi è il merito? Ricordo alla fine degli anni novanta che una intera trasmissione di una delle poche televisioni locali fu dedicata al sottoscritto perché ritenuto colpevole di iniziative sofisticate. Pensate, decisi di mettere uno striscione- progresso con la scritta “Metti in panchina la violenza”. La interpretazione fu quella di pensare che cosi facendo anzi così scrivendo, avessi incoraggiato le persone sedute in panchina di prendersi a botte. Roba da pazzi! Poi c’era qualche altro della compagnia che segretamente incitava la curva a riempirmi di insulti solo perché avevo deciso di assegnare la raccolta della pubblicità al compito esclusivo della Società senza intermediari che dragassero parti delle entrate. Ma vorrei ricordare gli assalti perpetrati a Molinari ed a Berardo, tanto per fare un esempio, persone che, affondate nei loro difetti, soffrivano per la squadra e ci rimettevano il patrimonio personale. Oggi, invece, difronte allo spettro di un nuovo fallimento, finalmente non abbiamo sentito discorsi avvelenati, ugole alterate e non abbiamo visto volti imbufaliti. Qualcuno dice che la esposizione per Gesuè sia stata così tracimante che appare difficile ora passare all’altra sponda. Quando si è enfatizzato che il Campobasso della rinascita era pronto a divulgare il suo brand nel mondo, tutti aggiunsero il carico e nessuno si pose il problema che tutto appariva esagerato. Si parlava di una squadra di serie D o serie C eppure, come nella folgorazione sulla via di Damasco, in tanti credevano che nei negozi delle lussuose strade di Filadelfia le magliette di Rossetti e compagni, andassero a ruba. Come i nocchieri ubbidienti in parecchi erano pronti a salpare l’oceano. I superlativi sul patron si sprecavano come per una spider degli anni settanta : special, super, abarth. Il cielo appariva sempre più blu! Ora restiamo in attesa dell’ultimo giudizio nella sincera speranza che tutto diventi un brutto sogno di una notte tormentata. Volendomi allineare ai giornalisti di casa anche se giornalista non sono, suggerirei per il futuro una migliore prudenza soprattutto perché nessuno è nato ieri. Qualora tutto si risolvesse appare evidente che Gesuè dovrà pensare di usare altre strategie di comunicazione. I percorsi scelti siano meno polverosi e che non si riempiano di vuoto. La erre moscia del manager apparentemente vincente sia sostituita da relazioni più rispondenti alla verità Basterà poggiare a terra quell’alone di mistero e di mistificazione che spesso si è fatto intercettare. E’ necessario scoprire tutte le carte nella consapevolezza che, ad oggi, il successo sportivo è stato un valore certificato che nessuno vuole e vorrà scalfire . Nel contempo si cerchi di spiegare quale è il fondo svizzero che ci sostiene visto che la Covisoc e la FIGC ancora non l’hanno capito.