Mirabello, secondo caso positivo al Covid-19 in paese

Il sindaco Miniello: «Non ha frequentato alcun locale pubblico e ha sempre osservato tutte le norme prescritte

MIRABELLO SANNITICO. «Ho approfondito con la persona di Mirabello risultata positiva al coronavirus gli spostamenti degli ultimi giorni e vi confermo che non ha frequentato nessun locale pubblico in paese, cioè: poste, farmacia, supermercato, alimentari, tabacchino, comune. Non ha neanche fatto spesa al Todis. Ha sempre osservato tutte le norme adottate dallo Stato e dalla Regione e oggi, quando ha saputo di essere positivo/a, ha fornito all’Asrem tutte le informazioni necessarie a ricostruire la catena del contagio. A lui/lei va il pensiero e l’augurio di una pronta guarigione da parte mia, di tutta l’amministrazione comunale e dell’intera comunità di Mirabello. Ce la farai, ce la faremo». È quanto scrive il sindaco di Mirabello Sannitico, Angelo Miniello, dal suo profilo social ufficiale. Inoltre, sembra che questo secondo caso registratosi in paese sia scollegato da quello del paziente al Neuromed di Pozzilli.