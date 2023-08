Mirabello Sannitico, oltre 4mila spettatori per la VII edizione di “Arte In Strada”

Lo scorso venerdì 11 agosto Mirabello Sannitico è tornata ad animarsi con la presenza di decine di artisti di circo contemporaneo, musicisti, clown, acrobati e attori di strada. Il piccolo borgo in provincia di Campobasso ha infatti ospitato la VII edizione di Arte In Strada – La Festa dei Buskers, che si è rivelato ancora una volta un grandissimo successo con il record di oltre 4000 presenze. Spettatori di tutte le età che si sono riversati nelle strade e nelle piazze limitrofe a via Roma per ammirare gli spettacoli e i concerti gratuiti che si sono alternati in contemporanea per tutta la sera a partire dalle ore 20.

Arte in Strada è organizzato da Procult e realizzato con il contributo della Regione Molise (Fondo Sviluppo e Coesione) e del Comune di Mirabello Sannitico che ha fortemente voluto e sostenuto la manifestazione in questi anni, affidando l’organizzazione e la direzione artistica a Scuderie MArteLive, il più grande collettivo multi-artistico italiano, che da quasi vent’anni seleziona e valorizza artisti in numerose discipline.

Molta soddisfazione nelle parole del Sindaco Angelo Miniello: “Anche questa settima edizione ha avuto un grandissimo successo di pubblico che conferma l’alta qualità dell’evento. Mirabello ha dimostrato di saper proporre spettacoli sempre diversi ed emozionanti e di saper accogliere con capacità e professionalità le tante famiglie che hanno scelto di passare una piacevole serata nel nostro borgo”.

Tra le esibizioni più emozionanti da ricordare, la danza verticale sulla parete del campanile della Compagnia Materiaviva con lo spettacolo Storia Notturna, lo spettacolo Anime leggere dei Dekru, incredibile quartetto di mimi ucraini, vincitori al Festival Mondiale del Circo di Mosca e al Festival di Clown e Mimi di Odessa e lo spettacolo di Teatro Circo con palo cinese Cabaret Zuzzerellone, della Compagnia DuoFlosh (vincitori dell’ultima edizione della BiennaleMArteLive).

A Mirabello è stata ancora una volta una serata magica in cui l’Arte è scesa in strada per regalare emozioni uniche a un pubblico di tutte le età, che è accorso numeroso e festante. Un ennesimo successo dell’amministrazione comunale che, in tandem con le Scuderie MArteLive e i suoi artisti, è pronta a replicare la manifestazione anche nei prossimi anni.