Mirabello Sannitico: concluse le attività del progetto “LEC – Civic Energy Future: Sustainable Local Energy Communities”

Si sono concluse ieri 28 dicembre 2022 le attività del progetto “LEC – Civic Energy Future: Sustainable Local Energy Communities”, finanziato nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliero “Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014 – 2020”, di cui il Comune di Mirabello Sannitico è partner.

L’Amministrazione Comunale ha presentato presso la sala Conferenze del GAL Molise Verso il 2000 a Campobasso il Piano di Conversione Energetica elaborato all’interno del progetto che ha permesso

di costituire ad agosto 2022 l’Associazione “MIRACER”, primo esempio di Comunità Energetica Locale sul territorio regionale.

La comunità energetica è un raggruppamento di utenti che, tramite la volontaria adesione, collaborano con l’obiettivo di produrre, consumare e gestire l’energia attraverso uno o più impianti energetici rinnovabili locali. Scopo ultimo delle comunità è quello di autoprodurre e fornire energia rinnovabile a prezzi accessibili ai membri, siano essi privati, pubblici o imprese.

Ed è proprio grazie alla collaborazione degli Uffici tecnici e amministrativi dell’Ente e soprattutto delle imprese locali, Torrefazione CIEMME srl Cicchelli Caffè e il Caseificio Latteria del Molise, che hanno messo a disposizione della Comunità, con entusiasmo e spirito di cooperazione, la produzione di energia elettrica “pulita” ricavata dagli impianti fotovoltaici presenti sulle proprie strutture aziendali, che ha potuto prendere vita la Comunità MIRACER.

L’incontro ha permesso di presentare anche l’azione pilota realizzata a Mirabello Sannitico consistente in un intervento di riqualificazione energetica e funzionale della centrale termica a servizio dell’edificio scolastico Guido Nebbia, con installazione di sistema di gestione e monitoraggio.

L’intervento pilota è partito con un nuovo piano di riconversione energetica comunale che ha consentito la sostituzione della caldaia a basamento tradizionale a gas metano a servizio dell’edificio scolastico con 3 caldaie a condensazione con funzionamento a cascata. Al fine di valutare la concreta efficacia dell’intervento, alle azioni previste sull’edificio si unisce l’installazione di un sistema di monitoraggio dell’energia, con la finalità sia di sensibilizzare ed educare il cittadino all’utilizzo consapevole dell’energia, sia di valutare i successivi interventi da realizzare in maniera più puntuale, infunzione dei reali fabbisogni dell’edificio scolastico. Il tutto al fine di ottenere un guadagno in termini economici, in termini di efficienza energetica, di emissioni di gas climalteranti in atmosfera e contemporaneamente, con lo scopo di ottenere una migliore fruibilità dell’impianto ed una migliore gestione della struttura stessa.

Lo story telling della realizzazione dell’intervento pilota di Mirabello Sannitico è disponibile sul canale YouTube del GAL Molise Verso il 2000 al link