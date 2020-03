Mirabello, l’amministrazione saluta il maresciallo Sciarretta dopo 17 anni di servizio

Il ringraziamento del sindaco, Angelo Miniello, che dà il benvenuto al nuovo comandante di stazione, Stefano Parcesepe

MIRABELLO SANNITICO. Cambio al vertice della locale Caserma dell’Arma dei Carabinieri, che sorveglia i territori dei Comuni di Mirabello Sannitico e Ferrazzano, dove dopo ben 17 anni di onorato servizio, il maresciallo Rocco Sciarretta lascia il Comando della Stazione per un nuovo incarico. Al suo posto, il Maresciallo Stefano Parcesepe.

Con una nota il sindaco, Angelo Miniello, e l’amministrazione comunale di Mirabello Sannitico, ringraziano il maresciallo Sciarretta per l’impegno profuso in questi anni. «A nome mio personale, dell’amministrazione e dell’intera comunità di Mirabello, esprimo sinceri ringraziamenti e gratitudine al Maresciallo Rocco Sciarretta per l’impegno profuso e per l’importante attività svolta a beneficio della sicurezza del nostro paese. Il comandante ha sempre esercitato il compito a lui assegnato con la fermezza conseguente non solo all’autorità ma anche all’autorevolezza di uomo e di ufficiale di Stato. A lui va il riconoscimento per aver svolto con dedizione l’importante servizio a favore della comunità, collaborando proficuamente con le Amministrazioni comunali che nel tempo si sono succedute e mostrando costantemente attenzione e vicinanza alle tradizioni di questo territorio. Nello stesso tempo – prosegue il sindaco – do il benvenuto, a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità di Mirabello, al nuovo Comandante, il maresciallo Stefano Parcesepe. Abbiamo iniziato sin da subito una proficua e costante collaborazione, soprattutto per la non facile gestione dell’emergenza sanitaria connessa all’infezione da coronavirus: un’attività che ci vede impegnati nell’attuare le disposizioni nazionali e regionali per il contenimento del contagio e nelle attività di assistenza alla popolazione in questo difficile momento. Al neo Comandante di stazione – conclude il sindaco – l’augurio di lavorare sempre in sinergia con l’Amministrazione comunale con l’obiettivo di garantire insieme sempre maggiore sicurezza alla nostra comunità”.

L’Amministrazione comunale, inoltre, fa sapere che non appena rientrerà l’emergenza del Covid- 19, si terrà una cerimonia ufficiale di saluto al Maresciallo Sciarretta e di presentazione del neo Comandante.