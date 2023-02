Mirabello, Giampaolo Imbriani, fratello del compianto Carmelo, al convegno dell’Aiac Campobasso

Il presidente dell’associazione “Imbriani-Non Mollare” ha presentato il suo libro “Storia di una giovane promessa” nella sala consiliare del Comune in cui si è tenuto l’evento “Cosco-Imbriani: due storie parallele, due eredità calcistiche ed umane” organizzato dalla sezione di Campobasso dell’Associazione Italiana Allenatori di Calcio

Si è svolta ieri pomeriggio, lunedì 6 febbraio, l’iniziativa realizzata dall’Aiac Sezione di Campobasso dal titolo (Per)Formare una nuova cultura calcistica, organizzata dal presidente, Giovanni Mastrogiacomo, e dal consigliere, Giuseppe D’Uva. I lavori hanno avuto inizio alle ore 15,30 sul Campo di Calcio dell’Asd Mirabello Calcio con la parte dedicata ai Preparatori dei Portieri, condotta dal Prof. Raffaele Zazzera e dal Prof. Enzo Nunziata, alla quale hanno partecipato 16 allenatori.

Al termine dell’attività sul campo, gli allenatori si sono spostati nella Sala del Consiglio Comunale di Mirabello Sannitico per il convegno “Cosco-Imbriani: due storie parallele, due eredità calcistiche ed umane” che ha previsto la presentazione libro di Gianpaolo Imbriani dedicato al fratello Carmelo, compianto ex attaccante del Napoli e allenatore del Benevento.

Il moderatore, Andrea Vertolo, ha dato inizio all’evento con la lettura dei saluti del Presidente della Figc Molise, Piero Di Cristinzi, e della Signora Silvana Cosco, impossibilitati a partecipare, quindi, ha proseguito i lavori lasciando spazio agli interventi del Sindaco, Angelo Miniello, del presidente della sezione Aiac di Campobasso, Giovanni Mastrogiacomo, del consigliere, Giuseppe D’Uva, e del presidente del Gruppo Regionale Aiac Molise, Stefano Maggiani che hanno ricordato le figure di Vincenzo Cosco e Carmelo Imbriani evidenziando i punti di congiunzione delle loro storie calcistiche ed umane, dei loro valori riportati nella vita e nel calcio.

Al termine degli interventi, Andrea Vertolo, ha introdotto Gianpaolo Imbriani che ha presentato il suo libro “La storia di una promessa” attraverso uno splendido ed emozionante video dedicato al fratello Carmelo ed ai suoi viaggi per presentare al mondo la sua storia. Gianpaolo Imbriani è riuscito a interessare e a commuovere la platea presente che ha potuto prendere atto del lavoro dell’Aiac e dell’impegno sociale che gli Allenatori Molisani dedicano a queste storie, al sociale, alla prevenzione al valore della donazione che promuovono attraverso il protocollo d’intesa con l’Avis Molise.

La manifestazione si è conclusa con la consegna delle targhe ricordo dell’Aiac Molise ai partecipanti, al sindaco, al Prof. Zazzara, al presidente del Asd Mirabello Calcio, Antonio Zingaro e a Gianpaolo Imbriani. “Ringrazio il Presidente Mastrogiacomo e il consigliere D’Uva per avere organizzato e realizzato questo bellissimo pomeriggio di calcio, di formazione e di buoni sentimenti” Stefano Maggiani, presidente regionale Aiac Molise.

“È stato davvero un onore ed un piacere aver portato a questo evento Gianpaolo, a cui mi lega una vecchia conoscenza – ha affermato il tecnico molisano, Giuseppe D’Uva – e fare scoprire a coloro che sono intervenuti, non senza essere sorpresi da una palpabile emozione, la storia dei suoi innumerevoli e avventurosi viaggi nel mondo in autostop in memoria del compianto fratello Carmelo, ex giocatore nel Napoli ed ex allenatore del Benevento, prematuramente scomparso una decina di anni fa”.