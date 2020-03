miprendocuradellasrem, l’iniziativa dell’influencer Cristina Musacchio

REDAZIONE TERMOLI

«Alla luce dell’emergenza sanitaria che ha coinvolto l’Italia e, di conseguenza, anche la Regione Molise abbiamo deciso di attivarci per supportare il sistema sanitario Molisano. I fondi raccolti saranno destinati ad aiutare i vari ospedali della Regione. Ognuno può fare la sua parte, basta anche un piccolo contributo per fare la differenza ». E’ questa la lodevole iniziativa lanciata, tra gli altri, dalla famosa influencer, Cristina Musacchio che vanta origini molisane. Cristina, di Portocannone, si è messa in contatto con il sindaco del paese bassomolisano, per concertare insieme anche ad altri molisani una raccolta fondi in aiuto proprio dell’Asrem Molise. «Ringrazio il sindaco Caporicci che ci ha messi in contatto con la direttrice dell’Asrem -ha affermato Cristina al telefono- è stato l’unico ad essere stato disponibile a girarci i contatti. Soprattutto tengo a ringraziare colore che hanno creato tutto questo con me, Marianna Lizzi e Matteo Ferocino». È stato lanciato anche l’hashtag #miprendocuradellasrem e attraverso questa pagina https://www.gofundme.com/f/raccolta-fondi-aslrem-molise sarà possibile aiutare la causa. Attualmente sono 585 le donazioni effettuate per un totale di più di 11mila euro già raccolti. Un gesto importante da parte di tutti i molisani.