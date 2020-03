«Mio padre non è un eroe, è il suo lavoro»

La testimonianza dei figli di un un operatore sanitario di Campobasso

REDAZIONE

Il lavoro dell’intero personale medico e sanitario in questi giorni è spinto al massimo. Turni massacranti e aumento dei casi in corsia fanno dei medici e degli infermieri gli eroi dei nostri giorni. Una testimonianza ci arriva direttamente dai figli di un operatore sanitario di Campobasso. «Mio padre, 62 anni ad Aprile, ha passato la notte nella tenda del pre-triage dedicato al Covid19 così. A Campobasso, dove la notte la temperatura segna 1 grado di questo periodo. Non è un eroe, è il suo lavoro. Ma voi state a casa. Al caldo. Nel vostro letto. A 30 anni. E vi lamentate. Vi spostate perché “se no cosa faccio da sola in una città non mia?!” Senza capire la gravità della situazione. Vi lamentate perché non potete fare la corsa mattutina, non potete vedere gli amici di sempre. Ecco, queste persone dovrebbero avere dei rimorsi guardando questa foto. Ma ne dubito.. perché chi non ha una coscienza in questi momenti non ce l’ha mai. #Restiamoacasa Per la cronaca: stanno iniziando ad arrivare i pazienti dal nord perché gli ospedali lì sono saturi. Questo vuol dire che quando servirà la terapia intensiva, magari che so, ad un parente che avete infettato venendo dal nord, non ci sarà posto. E morirà. Perché i ventilatori salvavita serviranno per qualcuno più giovane che ha una maggiore aspettativa di vita. Attivate il cervello e #restateacasa».