«Mio figlio ricoverato in ospedale solo». L’appello della mamma: «Rispettiamo le norme per uscire da questo incubo»

E’ lo sfogo di una mamma quello giunto in redazione. Una lettera per sensibilizzare tutti su quanto sta accadendo da quasi un anno con il Covid. Una riflessione profonda di una mamma che si è ritrovata ad avere il figlio ricoverato prima al Cardarelli e poi all’ospedale di Pescara per via di un incidente e non può essergli vicino fisicamente come vorrebbe per via delle restrizioni anti contagio.

“Ciao a tutti sono la mamma di un ragazzo di venti anni che nella mattinata di lunedì 25 gennaio mentre si recava a lavoro per colpa del manto stradale ghiacciato ha perso il controllo dell’auto.

Trasportato al Cardarelli di Campobasso si sono subito resi conto che aveva bisogno di cure che il Cardarelli essendo ospedale Covid non poteva dargli, è stato trasferito all’ospedale Civile di Pescara dove sta ricevendo le cure mediche di cui ha bisogno (ringrazio il Cardarelli di Campobasso, gli Angeli della rianimazione e il reparto di neurochirurgia/traumatologia di Pescara), ma oltre alle cure mediche mio figlio ha bisogno di avere accanto la mamma, il papà e tutte le persone che gli vogliono bene, ma questo non è possibile perché in ospedale per colpa del Covid non entra nessuno (ed è giusto per tutelare i pazienti e il personale medico).

Un anno fa ci è stato insegnato che per uscire da questa pandemia bisognava seguire delle semplici regole: indossare la mascherina, igienizzare sempre le mani e non fare assembramenti, è passato ormai un anno e la situazione non è cambiata nè a livello nazionale e purtroppo in Molise è peggiorata.

Io faccio un appello a tutti vi prego seguiamo queste regole perché vi assicuro che non poter stringere mio figlio e dirgli tranquillo amore mio sono qui, è veramente dura per entrambi. Ma nella mia stessa situazione ci sono tantissime persone e non è giusto perché nel momento della sofferenza nessuno deve restare solo. Vi prego rispettiamo le regole e ne usciamo. Pietro sei un campione forza, la mamma.