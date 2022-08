Spettacolare incidente, per fortuna senza feriti, a Isernia, lungo il centrale Corso Risorgimento, dove una Minicar condotta da un minorenne ha finito la sua corsa sfondando la vetrina di Madame Rose. Per fortuna nessuna conseguenza per il minorenne alla guida, se non una grande paura, la minicar distrutta e un conto “salato” per i danni al negozio.