Minibasket, Cus e Cestistica in Abruzzo per una nuova tappa del Trofeo del Centenario

Cus Molise e Cestistica hanno preso parte nella giornata di mercoledì 4 agosto ad una nuova tappa del Trofeo del Centenario. Guidati dal coordinatore Mario Greco i ragazzi della categoria Gazzelle e Aquilotti, sono scesi in campo a Roccacinquemiglia in provincia de L’Aquila, in uno scenario assai suggestivo per confrontarsi e divertirsi. Il trofeo del Centenario, voluto fortemente dal settore minibasket della Fip, ha lo scopo di promuovere il più possibile la pratica sportiva per i più piccoli. Al centro del progetto ci sono aspetti come altruismo, inclusione, rispetto e condivisione. Sono stati una cinquantina i ragazzi scesi in campo in rappresentanza dei centri minibasket di Cus, Cestistica, Isernia, Venafro e Castel di Sangro. Andata in archivio questo appuntamento si procede spediti verso quello che sarà il grande evento conclusivo della kermesse in programma il 18 e 19 settembre a Campobasso. “In un momento particolare come quello che stiamo vivendo – afferma il responsabile Mario Greco – sono felice e orgoglioso di aver visto ancora una volta tanti bambini e bambine confrontarsi con entusiasmo nonostante il periodo estivo e di vacanza. Lo spirito del trofeo del Centenario è proprio questo”.