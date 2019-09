Mini tunnel dal parco a Rio Vivo, c’è il finanziamento da 400mila euro

REDAZIONE TERMOLI

Un finanziamento di 400mila euro di cui 20 mila euro dalla regione Molise per il mini tunnel che collega il parco comunale di Termoli a Rio Vivo Marinelle. Un progetto inserito nel Piano Triennale delle opere pubbliche del comune di Termoli che era stato redatto dall’amministrazione Sbrocca.

L’intervento prevede un mini tunnel lungo 72 metri che uscirà da un lato in pieno parco comunale ricongiungendosi a dei sentieri già esistenti, mentre dall’altro lateralmente ai residence del complesso Giorgione. Verrà poi costruita una pista ciclabile in acciaio a 5,5 metri d’altezza che approda nella spiaggia libera tra il lido di Giorgione ed il Circolo della vela.

Il progetto prevede anche la realizzazione di una piazza adiacente l’attuale parcheggio in via Rio-Vivo con un posteggio per biciclette ed una fontana. (Foto Ansa)