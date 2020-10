Minaccia operatori dei servizi sociali a Rotello, i Carabinieri lo riportano in carcere

Un pregiudicato romano dopo commesso una serie di reati, era stato giudicato e condannato alla pena detentiva in carcere ma il Tribunale aveva deciso di concedergli una possibilità, affidandolo ai servizi sociali, per un periodo di riabilitazione. L’uomo però, all’interno della struttura molisana, ha iniziato a minacciare gli operatori del centro in più occasioni, talvolta ponendo in essere anche tentativi di ritorsione nei loro riguardi. Per tale ragione la cooperativa si è vista costretta a segnalare i comportamenti all’Autorità Giudiziaria la quale ha immediatamente emesso un’ordinanza di ripristino della misura detentiva.

A quel punto, i militari della Stazione Carabinieri di Rotello, muniti di provvedimento, si sono presentati presso la comunità di recupero dove l’uomo stava scontando la pena, poiché inserito in un percorso di riabilitazione e lo hanno riportato in carcere, ponendo fine alle paure degli operatori sociali.