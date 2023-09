Di nuovo nei guai per le stesse ragioni che lo hanno già fatto arrestare più volte

Estorsione e maltrattamenti in famiglia: con queste accuse la Polizia di Isernia ha arrestato un noto tossicodipendente di Isernia, non nuovo ad azioni del genere. L’uomo avrebbe minacciato gli anziani genitori, chiedendo soldi per comprare droga, ora si trova nel carcere di Ponte San Leonardo con l’accusa di estorsione e maltrattamenti in famiglia.