Minaccia ex dipendente con un’arma ad aria compressa, denunciato 50enne

Anche la scorsa settimana sono stati organizzati dal Questore di Campobasso servizi straordinari del controllo del territorio con equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Abruzzo” e della Squadra Volante, al fine di assicurare la legalità tra i cittadini. Sono state controllate e identificate 135 persone e 83 veicoli, nonché riscontrate infrazioni al Codice della Strada. Al fine di dare sicurezza ai genitori che accompagnano i loro figli a scuola, sono state rinnovate le vigilanze presso gli istituti scolastici durante le ore di entrata ed uscita. Particolare attenzione è stata mostrata alle sale scommesse, effettuando controlli amministrativi per il possesso delle licenze ed autorizzazioni da parte dei gestori ed identificati tutti i clienti presenti al fine di accertare l’esistenza di minori. Al termine dei controlli non è emersa alcuna irregolarità.

Inoltre, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha denunciato a piede libero un cittadino del capoluogo di circa 50 anni che con l’uso di un’arma ad aria compressa aveva minacciato un suo ex dipendente che ha chiesto subito l’intervento di una volante. Mentre, il 50enne si allontanava a bordo della sua autovettura. Grazie alla descrizione fornita, però, gli operatori della Squadra Volante sono riusciti a rintracciarlo, alla periferia di Campobasso, in contrada Santa Lucia. Nei confronti dell’uomo è stata eseguita una perquisizione personale e dell’autovettura, dove all’interno è stata rinvenuta l’arma utilizzata per intimidire l’ex dipendente, subito sequestrata e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’uomo è stato denunciato a piede libero per grave minaccia.