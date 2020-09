Minaccia e aggredisce la compagna, 25enne finisce nei guai

Aveva messo in atto un vero e proprio atteggiamento persecutorio nei confronti dell’ex compagna con la quale aveva avuto un figlio. Appostamenti sotto casa, telefonate, minacce di morte e ingiurie continue a causa della gelosia dell’uomo, un 25enne di Termoli, che è stato colpito da una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa. Il provvedimento è scattato a seguito delle indagini compiute dagli agenti del Commissariato di Termoli. Nei giorni scorsi gli atteggiamenti persecutori sono sfociati in una vera e propria aggressione nei confronti della ex compagna, in pieno centro cittadino. La vittima ha allertato il 113 evitando così il peggio ma riportando comunque diverse lesioni personali per le quali è stato necessario l’intervento dei sanitari. La donna ha deciso di sporgere denuncia nei confronti dell’ex compagno, facendo emergere le vessazioni continue, subite da tempo.