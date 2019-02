Minaccia di togliersi la vita, salvata dai Carabinieri

AGNONE

Una donna originaria dell’Alto Molise avrebbe minacciato di togliersi la vita mentre era al telefono con un amico. A lanciare l’allarme proprio quest’ultimo che ha allertato i Carabinieri, preoccupato che la donna potesse abbandonarsi ad un insano gesto..

I militari hanno predisposto così un mirato dispositivo di ricerca che permetteva di individuare la donna che si trovava in strada, emotivamente scossa ma non in pericolo, per poi affidarla alle cure dei propri familiari.