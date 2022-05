Minaccia di lanciarsi dal ponte, salvato da Carabiniere fuori servizio

Un gesto estremo quello che ha tentato una persona questa mattina verso le 8,00 sulla Statale 645 (direzione Foggia) a pochi chilometri dal centro abitato di Campobasso. Un gesto che, per fortuna, non ha avuto seguito grazie all’intervento di un Carabiniere fuori dal servizio che si è accorto della presenza di questa persona che minacciava di lanciarsi nel vuoto da un viadotto e che poi è stato ricondotta alla ragione dal militare. Sono stati attimi di grande tensione che hanno reso necessario l’intervento di Carabinieri del Radiomobile, Polizia, Vigili del fuoco e primo soccorso del 118. La circolazione delle auto è stata rallentata per alcuni minuti e poi ripristinata dalle forze dell’Ordine.