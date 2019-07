Minaccia con un coltello autista di bus per farsi portare vicino alla Statale 16

REDAZIONE TERMOLI

E’ accaduto tutto in una manciata di minuti nella prima mattinata di oggi, venerdì 26 luglio. Stando a quello che è stato il racconto che il conducente del bus ha fatto ai carabinieri della stazione di Campomarino l’uomo sarebbe stato minacciato con un coltello da un giovane extracomunitario. Il ragazzo si sarebbe avvicinato alla navetta che collega il paese e Nuova Cliternia alla zona del lido chiedendo al conducente di essere portato vincono all’ex Monica Club, nella zona della Statale 16. Il conducente a quel punto gli avrebbe fatto notare che la navetta non effettuava quel giro ma il ragazzo, di tutta risposta, avrebbe estratto un coltello e lo avrebbe minacciato di condurlo dove lui chiedeva. Solo la prontezza di riflessi dell’autista ha evitato il peggio. L’uomo, infatti, sarebbe riuscito ad allontanarlo dalla pedana e a chiudere la porta del mezzo prima di allontanarsi. Successivamente si sarebbe recato dai carabinieri per raccontare tutta la vicenda.