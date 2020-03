Minacce informatiche ai tempi del Covid-19, attenzione alle e-mail

REDAZIONE

Truffe ai tempi del Coronavirus. L’allerta si espande anche sul web dove sono diverse le “situazioni” di pericolo. Le nuove minacce informatiche sfruttano la tematica del Covid-19. Il Centro Nazionale Anticrimine Informatico per la Protezione delle Infrastrutture Critiche segnala che ci sono due malware diffusi via mail attraverso campagne massive che potrebbero interessare anche le caselle di posta istituzionali inducendo in errore gli operatori. Il primo malware si chiama CoronaVirusSafetyMeasures.pdf che viene allegato alle mail spam. L’estensione è soltanto .pdf. Si tratta di un file eseguibile .exe che avvia il download di contenuti spazzatura. Il secondo malware è un allegato .doc in cui sono esposte alcune precauzioni per evitare il contagio a firma di tale Dr.ssa Penelope Marchetti dell’Oms.