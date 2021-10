Minacce e molestie ai danni di figlio e nuora, nei guai un uomo

Nella giornata odierna, venerdì 29 ottobre, a Campobasso, personale della locale Squadra Mobile ha dato esecuzione a una misura cautelare personale – emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso su richiesta della Procura della Repubblica del capoluogo – consistente nel divieto di avvicinamento alle persone offese ed ai luoghi dalle stesse frequentati.

La misura è stata applicata ad un soggetto gravemente indiziato del reato di atti persecutori in danno di suoi familiari (figlio e nuora), con un crescendo continuo di condotte poste in essere a partire dal mese di giugno 2021. Analoghi comportamenti – sempre nei confronti delle medesime persone – erano già stati posti in essere dall’indagato, che ha continuato a reiterarli nonostante una precedente condanna.

La condotta dell’uomo si è manifestata attraverso molteplici tipologie di atti persecutori, consistiti in: minacce, molestie, ingiurie, appostamenti e pedinamenti, danneggiamenti, telefonate continue ed altro. Tutto questo ha sortito l’effetto di infondere nelle vittime un perenne stato di mortificazione, agitazione e timore per la propria incolumità, al punto da non consentire loro di svolgere regolarmente le proprie occupazioni abituali portandole, anzi, a modificarle nel tentativo di ricercare sicurezza e privacy.

La vicenda in questione, rappresenta una tipologia delittuosa sempre più frequente negli ultimi anni ed il cui contrasto capillare – tra gli obiettivi della Procura – è doveroso e necessario anche al fine di prevenire più gravi reati.