Minacce e botte alla convivente, misura cautelare per il compagno violento

La Mobile di Campobasso ha eseguito una ordinanza firmata dal gip che dispone il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da lei frequentati a carico dell’indagato

Episodi ripetuti, fatti di minacce, ingiurie, percosse, fino a vere e proprie aggressioni fisiche. Gli agenti della Squadra Mobile hanno dato esecuzione ad una ordinanza di misura cautelare firmata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso, su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di un soggetto gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia e di lesioni aggravate ai danni della convivente.

Una condotta che si sarebbe protratta nel tempo, costringendo la vittima a vivere in una condizione di paura per la propria incolumità, fino all’estrema decisione di presentare denuncia.

Le rapide indagini della Mobile, alla luce delle disposizioni introdotte dal Codice Rosso, hanno permesso di raccogliere in breve tempo gli elementi utili per accertare le contestazioni e permettere alla Procura di chiedere e ottenere la misura cautelare, che se violata comporterà per l’indagato l’arresto e l’aggravamento della stessa.

Si tratta dell’ennesimo episodio di violenza di genere, da cui purtroppo il Molise non è immune. Fatti quasi all’ordine del giorno che rischiano, se non si interviene in tempo, di epiloghi ancora più gravi.

Prevenzione e repressione devono andare di pari passo, accompagnate da campagne di formazione e sensibilizzazione che devono coinvolgere sia le donne che gli uomini.