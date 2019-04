Minacce di morte alla madre per avere i soldi per la droga, 34enne arrestato dai Carabinieri

VENAFRO

Finalmente ieri sera i Carabinieri della Compagnia di Venafro hanno messo fine alla disperazione di una madre che veniva maltrattata dal proprio figlio. La triste vicenda si è svolta a Venafro dove da diverso tempo un uomo di 34 anni minacciava di morte sua madre. Il motivo? Continuava a chiedere soldi per la droga. Le richieste di denaro erano sempre più frequenti e quando la donna provava a rifiutare le sue pretese lui manifestava atteggiamenti sempre più violenti. Ha provato a lungo e in tutti i modi ad aiutarlo a disintossicarsi ma vedendo che lui non voleva saperne ha provato a non assecondare più le sue continue richieste di denaro. Il tentativo della vittima, tuttavia, non ha funzionato. Il 34enne si è infatti lasciato travolgere dall’ira e ha iniziato a maltrattarla e a minacciarla di morte per costringerla a dargli il denaro che gli serviva per acquistare la droga. La donna, stanca di subire violenze fisiche e psicologiche, ha trovato il coraggio di rivolgersi ai Carabinieri di Venafro, per denunciare il comportamento violento del proprio figlio. Dopo aver svolto le dovute indagini, gli agenti hanno arrestato il 34enne con le gravi accuse di maltrattamenti in famiglia, danneggiamenti ed estorsione.